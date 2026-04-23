Родных нападавшего не было на лечении в больнице Дагестана, где произошло ЧП
Администрация Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Дагестане опровергла информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что нападавший на медиков мужчина сделал это из-за неоказанной помощи родственнику. Представители медучреждения сообщили, что родные мужчины не находились у них на лечении, а сам злоумышленник вёл себя неадекватно. Об этом передаёт ТАСС.
«Родственники мужчины, напавшего на врачей в больнице, не находились на лечении в больнице. Его поведение было неадекватным», — заявили в больнице.
Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург. Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Охранники задержали преступника. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.
