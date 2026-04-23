Минздрав: В Махачкале при нападении на больницу ранены травматолог и хирург

Двое врачей получили ранения в результате нападения в Махачкале. Происшествие случилось в приёмном отделении больницы имени Вишневского. Данную информацию распространил Минздрав Дагестана в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, нападение совершил мужчина с ножом. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург.

«Врачи Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского оказывают своим коллегам, пострадавшим в результате нападения, всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Махачкале один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. Довести до конца задуманное убийство нападавший не смог по независящим от него причинам — пострадавшим вовремя помогли врачи.