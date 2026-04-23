Охранники задержали мужчину с ножом, напавшего на врачей в Махачкале

Напавшего на медиков в Махачкале задержали в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Данную информацию подтвердил врач этого медучреждения, пишет ТАСС.

«Наши охранники догнали и задержали нападавшего с ножом на врачей больницы. В последующем его передали сотрудникам полиции», — сказал врач.

После задержания мужчину передали правоохранительным органам. Там начали расследование инцидента. Состояние пострадавших врачей остаётся под контролем медиков.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло нападение на врачей в больнице. Инцидент случился 23 апреля в учреждении имени Вишневского. Мужчина с ножом нанёс медикам несколько тяжёлых ранений. Один из пострадавших оказался в реанимационном отделении.