Охранники задержали мужчину с ножом, напавшего на врачей в Махачкале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Напавшего на медиков в Махачкале задержали в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Данную информацию подтвердил врач этого медучреждения, пишет ТАСС.

«Наши охранники догнали и задержали нападавшего с ножом на врачей больницы. В последующем его передали сотрудникам полиции», — сказал врач.

После задержания мужчину передали правоохранительным органам. Там начали расследование инцидента. Состояние пострадавших врачей остаётся под контролем медиков.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков в Махачкале
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло нападение на врачей в больнице. Инцидент случился 23 апреля в учреждении имени Вишневского. Мужчина с ножом нанёс медикам несколько тяжёлых ранений. Один из пострадавших оказался в реанимационном отделении.

BannerImage
