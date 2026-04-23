Стала известна возможная причина нападения на врачей в Махачкале

Нападение на врачей в Махачкале могло произойти из-за смерти пациентки после ДТП. Инцидент случился в больнице имени Вишневского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина пришёл в медучреждение с ножом после того, как его мать скончалась после аварии. Уточняется, что её смерть не связана с действиями медиков, однако он посчитал иначе и напал на врачей в приёмном отделении.

Хирург получил ранение лица, его срочно прооперировали. Состояние травматолога оценили как средней тяжести. Подозреваемого задержали на выходе из больницы при содействии пациентов и охраны.