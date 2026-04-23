Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 20:03

Стала известна возможная причина нападения на врачей в Махачкале

Обложка © Пресс-служба СУ СК РФ по региону

Нападение на врачей в Махачкале могло произойти из-за смерти пациентки после ДТП. Инцидент случился в больнице имени Вишневского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина пришёл в медучреждение с ножом после того, как его мать скончалась после аварии. Уточняется, что её смерть не связана с действиями медиков, однако он посчитал иначе и напал на врачей в приёмном отделении.

Хирург получил ранение лица, его срочно прооперировали. Состояние травматолога оценили как средней тяжести. Подозреваемого задержали на выходе из больницы при содействии пациентов и охраны.

В Сети появилось видео задержания преступника, напавшего на врачей в Махачкале
Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург. Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Охранники задержали преступника. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar