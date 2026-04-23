В Сети появилось видео задержания преступника, напавшего на врачей в Махачкале

Злоумышленник набросился на врача-травматолога и хирурга больницы имени А. В. Вишневского. Другие сотрудники больницы оперативно оказали первую помощь пострадавшим коллегам. Состояние травматолога врачи оценивают как средней степени тяжести. Хирургу потребовалась операция, после которой его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.