Нападение на медиков в Махачкале произошло в приёмном отделении больницы

Нападение посетителя на медиков в больнице имени Вишневского в Махачкале произошло в приёмном отделении медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Врачи Республиканской клинической больницы им. А.В.Вишневского оказывают своим коллегам, пострадавшим в результате нападения, всю необходимую помощь. Инцидент произошёл в приемном отделении медучреждения сегодня. Неизвестный мужчина напал с ножом на специалистов больницы», — говорится в сообщении.