Ранивший врачей в Дагестане признался, что принимал запрещённые вещества

На допросе задержанный за нападение с ножом на двух врачей в больнице Махачкалы признался в употреблении запрещённых веществ. Видеозапись беседы с задержанным опубликовала в своём Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«В нетрезвом состоянии находился. <…> Принимал мефедрон», — заявил злоумышленник, отвечая на вопрос, пребывал ли он в адекватном состоянии во время инцидента.

Также в ходе допроса у задержанного спросили, как часто он употребляет запрещённые вещества. Он признался, что делает это систематически.

«Употребляю мефедрон месяц, два или три примерно», — сказал задержанный.

По словам подозреваемого, 32-летнего Шамиля С., месяц назад его мама приходила в РКБ имени Вишневского лечить почки. Он утверждает, что её каким-то образом «задели» во время приёма у терапевта. Врач якобы отказался оперировать женщину, хотя ей нужна была лишь помощь терапевта.

Вчера вечером он находился под воздействием психотропов. Вместе с братом, которому нужна была помощь медиков, он оказался в больнице, и Шамилю вспомнились старые обиды. Он начал бродить по больнице в поисках того самого хирурга. В итоге нанёс несколько ударов ножом в живот и лицо одному из медиков, его попытался остановить второй врач, но и он тоже был ранен. Преступник сбежал через окно, но через некоторое время его место нахождения вычислили и задержали.