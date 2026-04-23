Пострадавшие в Махачкале медики получили ранения в область лица и шеи
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Вишневского, пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом, получили ранения в область шеи и лица. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
«Мужчина нанёс ножевые ранения в область лица и шеи двум врачам: травматологу и хирургу. <...> Пострадавшим оказывают медицинскую помощь», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что напавший на медиков был задержан охранниками больницы. После задержания мужчину передали правоохранительным органам. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.
