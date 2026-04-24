В Махачкале полиция установила личность напавшего на медиков в больнице

Полиция установила личность мужчины, который напал с ножом на двух врачей в больнице Махачкалы. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

«Задержанный — 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района), сейчас направлен на медицинское освидетельствование. Были ли у данного поступка мотивы или нет (что тоже вполне возможно!), станет известно после проведения экспертизы на предмет наличия в результатах исследования запрещённых веществ либо алкоголя», — говорится в сообщении.

Кроме того, она попросила не распространять недостоверные сведения и слухи касательно мотива нападения. По её словам, версии с матерью или дочерью не имеют подтверждения, так как близких родственников у мужчины в Дагестане нет.

«Он приехал в компании родственника, который привёз свою супругу за медицинской помощью. Пока они оба отлучились, подозреваемый, в ожидании, пока супруги освободятся, слонялся в корридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты. Выходил из приёмного покоя на улицу и заходил вновь», — отметила Гариева.

Известно, что в 2020 году 32-летний Шамиль С. баллотировался в депутаты муниципального округа «село Тлярата».