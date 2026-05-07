Госпитализирован четырёхлетний ребёнок, выпрыгнувший из окна при пожаре в Москве

Госпитализирован четырёхлетний ребёнок, выпрыгнувший из окна при пожаре в многоквартирном дома в московском Люблино. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Известно, что второй малыш не пострадал.

Напомним, ребёнок выпрыгнул из окна при пожаре в Москве. Огонь потушил прохожий — мужчина залез в окно второго этажа и ликвидировал возгорание на кухне. Также неравнодушный спас второго малыша. Родителей не было дома.