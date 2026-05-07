Пожар в московской пятиэтажке потушил прохожий, забравшийся через окно
Пожар в многоквартирном доме в московском районе Люблино, в ходе которого ребёнок был вынужден спасаться, прыгнув в окно, потушил прохожий. По данным SHOT, мужчина забрался в окно на втором этаже.
Огонь был на кухне. Неравнодушный также спас второго несовершеннолетнего, он не пострадал. Первого малыша осматривают врачи. Известно, что родителей не было дома.
Напомним, пожар возник в пятиэтажном доме в московском районе Люблино. Ребёнок был вынужден прыгать в окно, чтобы спастись.
