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29 июня, 20:48

В Монако прогремел мощный взрыв, пострадали три человека

Обложка © Wikipedia / zazu-srb

Обложка © Wikipedia / zazu-srb

Три человека пострадали в результате мощного взрыва, который произошёл в княжестве Монако. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на официальные власти страны, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

По информации телеканала BFMTV, инцидент случился после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его поисками сейчас занимаются правоохранительные органы.

Уточняется, что взрыв повредил пять автомобилей.

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Виталий Приходько
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