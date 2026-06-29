В Монако прогремел мощный взрыв, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате мощного взрыва, который произошёл в княжестве Монако. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на официальные власти страны, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

По информации телеканала BFMTV, инцидент случился после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его поисками сейчас занимаются правоохранительные органы.

Уточняется, что взрыв повредил пять автомобилей.