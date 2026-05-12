Во Франции задержали уроженца Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре

Во Франции задержан 27-летний гражданин Туниса без документов, которого подозревают в подготовке террористического нападения в Лувре. Об этом сообщает Le Monde.

По данным следствия, речь идёт о планах атаковать Лувр, а также объекты, связанные с еврейской общиной столицы. Подозреваемого задержали 7 мая в Парижском регионе во время проверки транспорта. Тогда он оказался в поле зрения правоохранителей в рамках предварительного расследования о возможном участии в террористическом сговоре, связанном с подготовкой насильственных преступлений.

После задержания подозреваемого доставили в подразделение Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Дело расследуется совместно с антитеррористической бригадой уголовной полиции Парижа. 11 мая фигурант был представлен следственному судье по делам о терроризме для официального предъявления обвинений.

Следствие утверждает, что рассматриваемый план носил характер, связанный с идеологией джихада. В материалах также фигурируют сведения о том, что мужчина рассматривал возможность присоединения к группировке «Исламское государство»* в Сирии или Мозамбике. Он упоминал потенциальные цели внутри Парижа — Лувр либо еврейскую общину в 16-м округе города.

А ранее в Гамбурге полиция задержала семнадцатилетнего выходца из Сирии. Юношу подозревают в том, что он планировал совершить теракт в центральной части города. Он планировал взрыв или поджог в одном из торговых центров Гамбурга. Возможно, его целями также были отделение полиции или бар — для нападения он планировал использовать нож. Злоумышленник заранее приобрел удобрения, средство для розжига, нож и маску.

