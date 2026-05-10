Распыление газа произошло в поезде под Токио, минимум 13 человек пострадали

В японской префектуре Канагава (пригород Токио) произошёл инцидент с массовым отравлением. В вагоне электрички неизвестные распылили химикат, из-за чего пассажирам резко стало плохо, сообщает SHOT.

В пригороде Токио неизвестные распылили газ. Видео © Telegram / SHOT

Люди начали задыхаться, сильно кашлять, у них обильно потекли слёзы. На станцию Кавасаки выехало более 20 машин скорой помощи. Трёх человек госпитализировали — мужчину, его жену и их годовалую дочку. Всего, по предварительным данным, пострадали не менее 13 граждан.

Движение на одной из линий метро приостановлено. Химзащита проводит обработку платформ и состава. Полиция разыскивает злоумышленников.

Есть ли среди пострадавших сегодня российские туристы, выясняется. Кавасаки популярен у гостей страны благодаря старинным буддийским храмам.

Для японцев газ в метро — не просто страшилка, а набат памяти. 20 марта 1995 года секта «Аум Синрикё»* совершила теракт в токийском метро: члены организации распылили нервно-паралитический газ зарин. Тогда погибли 13 человек, а от 5,5 до 6,3 тысячи получили поражения. Лидер секты Сёко Асахара был казнён в 2018 году.

