26 апреля, 19:32

Раскрыты подробности стрельбы в метро Харькова

Стрелявшим в метро Харькова бал пьяный мужчина со стартовым пистолетом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Life Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Life Studio

Выяснились подробности инцидента со стрельбой в харьковском метрополитене на станции «Исторический музей». По данным полиции, мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета. Правоохранители задержали нарушителя. Об этом рассказали в местном управлении Нацполиции.

По информации полиции, в 21:10 на платформе метро мужчина в нетрезвом состоянии выстрелил в воздух. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанного в отделении. Никто из пассажиров не пострадал.

Суд на Украине арестовал девятиклассника, устроившего стрельбу в школе
Суд на Украине арестовал девятиклассника, устроившего стрельбу в школе

Ранее свидетели рассказывали, что стрелявший применил оружие прямо на платформе и открыл огонь по пассажирам. Однако информация о стрельбе по людям не подтвердилась.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
