Раскрыты подробности стрельбы в метро Харькова

Выяснились подробности инцидента со стрельбой в харьковском метрополитене на станции «Исторический музей». По данным полиции, мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета. Правоохранители задержали нарушителя. Об этом рассказали в местном управлении Нацполиции.

По информации полиции, в 21:10 на платформе метро мужчина в нетрезвом состоянии выстрелил в воздух. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанного в отделении. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее свидетели рассказывали, что стрелявший применил оружие прямо на платформе и открыл огонь по пассажирам. Однако информация о стрельбе по людям не подтвердилась.