Мэр Ниццы назвал взрыв в Монако терактом
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В Монако в подъезде жилого здания прогремел взрыв. Мэр Ниццы Эрик Сьотти квалифицировал случившееся как террористический акт.
Взрыв раздался около девяти вечера. По сведениям издания Monaco-Matin, всё произошло в подъезде многоквартирного дома.
Информацию о случившемся подтвердило правительство княжества. Агентство AFP сообщает: пострадали три человека, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Свою реакцию на происшествие выразил Эрик Сьотти. В соцсети X он написал: «Совершённый этим вечером теракт — это трагедия, которая поразила Монако».
Подробности инцидента и официальные комментарии властей княжества уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, после чего произошёл взрыв. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивают.
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