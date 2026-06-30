BFMTV: Граждане России и Украины пострадали при взрыве в Монако

При взрыве в Монако пострадали граждане России и Украины. Об этом сообщает BFMTV. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По данным СМИ, двое из них в критическом состоянии. Подробности уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, после чего прогремел взрыв. Полиция разыскивает подозреваемого. Известно, что взрыв повредил пять автомобилей.