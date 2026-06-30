При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, против которого Зеленский ввёл санкции

В результате взрыва в Монако пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции в 2023 году. Об этом сообщает «Новини.LIVE».

Сейчас эти данные проверяются. Известно, что двое взрослых пребывают в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи больницы Пастера в Ницце. Третий пострадавший — несовершеннолетний. Ребенка доставили в медучреждение Ленваля, его состояние оценивается, по уточнённым данным, оценивается как средней степени тяжести.

Ермолаев известен как один из крупнейших застройщиков Днепропетровска. Он является основателем корпорации «Алеф». Ранее издание Forbes включало его в первую сотню самых состоятельных людей Украины и в топ-5 влиятельных лиц города. В 2019 году коммерсант вышел из украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

Напомним, взрыв произошёл вечером на улице Reverend-Pere-Louis-Folla после того, как неизвестный мужчина оставил на улице рюкзак и скрылся. Мэр Ниццы назвал случившееся терактом. BFMTV сообщало, что среди пострадавших есть граждане России, но эта информация не подтверждена.