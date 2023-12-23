Зеленский утвердил санкции против 134 юридических и 51 физического лица

Владимир Зеленский своим указом утвердил новые санкции в отношении ряда физических лиц и компаний, которые "вредят Украине". Об этом сообщается на его сайте.

Всего в списке 51 человек и 134 организации, теперь их украинские активы будут заморожены, также прекращаются все торговые операции, связанные с ними. Рестрикции рассчитаны на срок от трёх до десяти лет. В основном ограничения коснулись граждан России, Литвы и Украины. Также в перечне есть британец с украинскими корнями Леонид Блаватник и имеющий гражданство Кипра Вадим Ермолаев, оба бизнесмены.