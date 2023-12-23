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Зеленский утвердил санкции против 134 юридических и 51 физического лица

23 декабря, 13:55
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский своим указом утвердил новые санкции в отношении ряда физических лиц и компаний, которые "вредят Украине". Об этом сообщается на его сайте.

Всего в списке 51 человек и 134 организации, теперь их украинские активы будут заморожены, также прекращаются все торговые операции, связанные с ними. Рестрикции рассчитаны на срок от трёх до десяти лет. В основном ограничения коснулись граждан России, Литвы и Украины. Также в перечне есть британец с украинскими корнями Леонид Блаватник и имеющий гражданство Кипра Вадим Ермолаев, оба бизнесмены.

Среди компаний значатся организации, зарегистрированные в Крыму, ДНР, Запорожской области, Белоруссии, Латвии, Австрии и на Кипре. Так, например, под санкциями оказались "Крымтелеком", "Торговый дом "Фаворит групп", исследовательский центр "Спектр", фермеры и сельхозпредприятия из Запорожской области.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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