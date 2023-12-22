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22 декабря, 19:40

"Всё прекрасно": Жизнь в российских городах шокировала американского разведчика

Бывший разведчик США Риттер: Санкции Запада никак не отразились на россиянах

Запад никак не смог повлиять на жизнь россиян посредством введения санкций и путём экономического давления. Такой вывод сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, посетив ряд российских регионов.

"Я был во многих частях страны — в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске. У них там всё прекрасно. Вообще, в целом дела у России идут очень хорошо. Не скажу, что там всё идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной", — пояснил Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Он обратил внимание, что россияне не допустят того, чтобы их государство вновь, как в 90-е годы, оказалось в зависимом положении от Вашингтона и Брюсселя. И вместе с тем они вполне готовы выстраивать конструктивные и дружественные отношения с Америкой и Европой.

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Ранее Риттер обратил внимание и на другой аспект, показывающий развитие России. Речь об её армии, которая стала самой боеспособной на планете, получив ценный опыт в зоне военной спецоперации на Украине.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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