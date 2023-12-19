Путин: Запад после развала СССР работал с "пятой колонной" в России

Запад работал с "пятой колонной" над задачей разложения России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Глава государства отметил, что сразу после распада Советского союза Запад начал активно взаимодействовать и с Россией, и с "пятой колонной", вокруг которой Москва всё время "прыгала, гладила по голове, уговаривала, настраивала на патриотический лад".

"Но противник знал, для чего это делает, и знал, с кем работать, — с этой "пятой колонной", с террористическими организациями, сепаратистами активно работал над задачей разложения самой РФ", — подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем Путин добавил, что не менее активно Запад параллельно действовал на постсоветском пространстве, растаскивая вновь образованные независимые государства, бывшие республики СССР.