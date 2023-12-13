Армию России объявили в США самой боеспособной на планете
Риттер: Армия России стала самой боеспособной после опыта в СВО
Армия России стала самой боеспособной на планете, получив ценный опыт в зоне военной спецоперации на Украине, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
"На планете не существует вооружённых сил, которые обладали бы таким же опытом, как российские. Украинские военные могли бы получить похожий опыт, но они все мертвы. Сейчас в рядах ВСУ сражаются люди, которых не готовят, не обучают. У них нет необходимого снаряжения, они не умеют пользоваться оборудованием", — рассказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Как заметил Риттер, сегодня Россия выстроила тактику, которая способна подготовить десятки тысяч бойцов, а также делает из добровольцев профессиональных военных. Он подчеркнул, что такой слаженный военный механизм есть только у РФ.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации развенчивают миф о неуязвимости западной техники. Также глава государства вручил ряду военнослужащих медали "Золотая Звезда". Он отметил, что награду получили уроженцы самых разных регионов нашей страны, представители различных национальностей, которые плечом к плечу сражаются за Родину.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин