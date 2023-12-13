Армию России объявили в США самой боеспособной на планете

Армия России стала самой боеспособной на планете, получив ценный опыт в зоне военной спецоперации на Украине, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

"На планете не существует вооружённых сил, которые обладали бы таким же опытом, как российские. Украинские военные могли бы получить похожий опыт, но они все мертвы. Сейчас в рядах ВСУ сражаются люди, которых не готовят, не обучают. У них нет необходимого снаряжения, они не умеют пользоваться оборудованием", — рассказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Как заметил Риттер, сегодня Россия выстроила тактику, которая способна подготовить десятки тысяч бойцов, а также делает из добровольцев профессиональных военных. Он подчеркнул, что такой слаженный военный механизм есть только у РФ.