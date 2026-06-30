Шарий связал взрыв в Монако с рейдерским захватом бизнеса олигарха Ермолаева

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий заявил, что взрыв в Монако, в результате которого пострадал олигарх Вадим Ермолаев, связан с рейдерским захватом его бизнеса на Украине. Об этом он написал в соцсетях.

«Ермолаев не берет трубку. Вероятно, это он. Теракт, конечно, киевский. У него на Украине отжимали бизнес», — заявил блогер.

Напомним, в результате взрыва в Монако пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции в 2023 году. Предприниматель известен как один из крупнейших застройщиков Днепропетровска, он основатель корпорации «Алеф». Forbes включал Ермолаева в топ-100 самых состоятельных людей Украины и в пятёрку влиятельных лиц города. В 2019 году коммерсант вышел из гражданства Украины и получил паспорт Кипра.

Взрыв произошёл вечером на улице Reverend-Pere-Louis-Folla. Неизвестный мужчина оставил на улице рюкзак и скрылся. Мэр Ниццы назвал случившееся терактом. Местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть граждане России, но эта информация не подтверждена.