«Внутренние конфликты»: Бывший депутат Рады раскрыл причину теракта в Монако
Экс-нардеп Килинкаров связал теракт в Монако с борьбой за финансовые потоки
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Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могло быть связано с борьбой за финансовые потоки, предположил бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его мнению, инцидент стоит рассматривать на фоне скандалов вокруг украинских криминальных структур, в том числе связанных с ОПГ «Химпром» и обвинениями в адрес нардепа Николая Тищенко.
«Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьёй Ермолаева», — полагает собеседник «Ридуса».
Экс-парламентарий также допустил, что похожие истории могут произойти и в других странах, куда после начала конфликта переехали представители украинской элиты и бизнеса. В качестве одного из таких направлений он назвал Австралию.
Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Кроме того, пострадали его жена и ребёнок. Во Франции увидели руку Зеленского в теракте в Монако. По мнению политолога, взрыв устроила СБУ, крышующая криминалитет Украины.
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