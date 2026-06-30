Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 13:26

«Внутренние конфликты»: Бывший депутат Рады раскрыл причину теракта в Монако

Экс-нардеп Килинкаров связал теракт в Монако с борьбой за финансовые потоки

Обложка © X / Niporwifi

Обложка © X / Niporwifi

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могло быть связано с борьбой за финансовые потоки, предположил бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, инцидент стоит рассматривать на фоне скандалов вокруг украинских криминальных структур, в том числе связанных с ОПГ «Химпром» и обвинениями в адрес нардепа Николая Тищенко.

Взрыв потряс Монако: Князь Альбер II осудил первый теракт в истории страны
Взрыв потряс Монако: Князь Альбер II осудил первый теракт в истории страны

«Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьёй Ермолаева», — полагает собеседник «Ридуса».

Экс-парламентарий также допустил, что похожие истории могут произойти и в других странах, куда после начала конфликта переехали представители украинской элиты и бизнеса. В качестве одного из таких направлений он назвал Австралию.

Месть за стариков или охота СБУ: Кто взорвал в Монако короля телефонных мошенников
Месть за стариков или охота СБУ: Кто взорвал в Монако короля телефонных мошенников

Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Кроме того, пострадали его жена и ребёнок. Во Франции увидели руку Зеленского в теракте в Монако. По мнению политолога, взрыв устроила СБУ, крышующая криминалитет Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Монако
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar