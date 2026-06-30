«Внутренние конфликты»: Бывший депутат Рады раскрыл причину теракта в Монако

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могло быть связано с борьбой за финансовые потоки, предположил бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, инцидент стоит рассматривать на фоне скандалов вокруг украинских криминальных структур, в том числе связанных с ОПГ «Химпром» и обвинениями в адрес нардепа Николая Тищенко.

«Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьёй Ермолаева», — полагает собеседник «Ридуса».

Экс-парламентарий также допустил, что похожие истории могут произойти и в других странах, куда после начала конфликта переехали представители украинской элиты и бизнеса. В качестве одного из таких направлений он назвал Австралию.