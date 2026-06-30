«Рука мастера из СБУ»: Политолог указал на исполнителя громкого покушения в Монако

Покушение в Монако, о котором заговорили мировые СМИ, может быть следствием разборок внутри украинского сообщества. Политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru назвал самой вероятной версией случившегося конфликт между бизнесменами, выводящими активы за рубеж, и теми, кого принято называть властью на Украине.

Самая вероятная версия, что это разборки внутри украинского сообщества, среди тех, кто имеет какой-то бизнес, какие-то активы на Украине или выводит их за рубеж, и теми, кого принято называть властью на Украине. Разборки крыши и исполнителя. К этому товарищу были претензии со стороны сообщников по криминальному бизнесу по сути, а криминальным бизнесом занимается СБУ, как говорили раньше — крышует его, да, и сейчас так говорят. Александр Дудчак Политолог

Эксперт считает, что взрыв — следствие разборок влиятельных представителей украинского криминалитета, среди которых есть представители силовой структуры, приближённые к власти. Особенность нынешней ситуации в том, что разборки выходят на международный уровень.

«Даже в такой тихой гавани, как Монако, о котором вспоминают, наверное, с начала СВО — про батальон Монако говорят часто. Имеется в виду, что очень было там тихо и спокойно, но теперь и там не тихо и не спокойно для тех, кто пытается скрыться от бандитов, выходящих на такой транснациональный уровень», — подчеркнул политолог.

Дудчак обратил внимание, что уже говорят об украинской мафии, которая пускает свои корни за пределами страны. В данном случае, по его мнению, это не столько мафия, действующая там, сколько структура, ведущая разборки в традиционном стиле, невзирая на юрисдикцию территории, где проводятся операции.

«Но в данном случае видна рука мастера», — заключил наш собеседник.