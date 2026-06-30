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Регион
30 июня, 08:31

«Пришёл к нашим берегам»: Франция увидела руку Зеленского в теракте в Монако

Филиппо заявил, что режим Зеленского перешёл черту после теракта в Монако

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Только Владимир Зеленский является тем, на ком лежит ответственность за устроенный в Монако террористический акт. Украинский политик давно перешёл красную черту. Таким мнением поделился лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Режим Зеленского явно перешёл черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!» написал он.

Филиппо выразил уверенность, что Европа давно должна была прекратить спонсирование Украины и перекрыть ей все каналы поставок оружия. По его словам, именно попустительство со стороны Запада приводит к тому, что теракты теперь совершаются и в ЕС.

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Напомним, террористический акт произошёл вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако. Трое пострадавших находятся в больнице, среди них, предположительно, — Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Подозреваемого ищут. Блогер Анатолий Шарий считает, что теракт мог быть связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине, сам предприниматель находился под санкциями Владимира Зеленского. Для Монако это первый теракт в истории.

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Татьяна Миссуми
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