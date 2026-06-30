Украинский олигарх и его жена в критическом состоянии после взрыва в Монако, от сына беду отвели

В Монако двое взрослых до сих пор остаются в критическом состоянии после устроенного неизвестным теракта, состояние пострадавшего ребёнка стабильное. Такие данные приводит BFMTV, комментируя состояние раненых.

При теракте пострадали супружеская пара в возрасте 50 — 60 лет и 13-летний мальчик. Это граждане Украины. Предположительно, речь может идти о киевском олигархе Вадиме Ермолаеве, его жене и сыне. Бизнесмен постоянно проживал в Монако и отказался от украинского паспорта. С 2023 года Владимир Зеленский ввёл против него санкции.