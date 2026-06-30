Украинский олигарх и его жена в критическом состоянии после взрыва в Монако, от сына беду отвели
BFMTV: Двое раненых находятся в критическом состоянии после теракта в Монако
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen
В Монако двое взрослых до сих пор остаются в критическом состоянии после устроенного неизвестным теракта, состояние пострадавшего ребёнка стабильное. Такие данные приводит BFMTV, комментируя состояние раненых.
При теракте пострадали супружеская пара в возрасте 50 — 60 лет и 13-летний мальчик. Это граждане Украины. Предположительно, речь может идти о киевском олигархе Вадиме Ермолаеве, его жене и сыне. Бизнесмен постоянно проживал в Монако и отказался от украинского паспорта. С 2023 года Владимир Зеленский ввёл против него санкции.
Взрыв произошёл 29 июня около 21:00 по местному времени в подъезде жилого дома. Трое пострадавших находятся в больнице, среди них, прежположительно, — Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Подозреваемого после ЧП удалось отследить по камерам до города Босолей, но затем полиция потеряла его из виду. Блогер Анатолий Шарий считает, что теракт мог быть связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине. Князь Монако Альбер II назвал случившееся потрясением для княжества.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.