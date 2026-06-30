При взрыве в Монако пострадали жена и ребёнок украинского олигарха Ермолаева

В результате взрыва в Монако пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их ребёнок. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Взрослых доставили в больницу Пастер в Ницце, ребёнка госпитализировали в медучреждение Ленваль, передаёт издание. Nice-Matin.

«Согласно имеющейся у нас информации, все три жертвы являются членами одной украинской семьи. Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний – в тяжёлом, но стабильном состоянии», — пишут французские СМИ.

Напомним, вечером 29 июня в Монако на улице Reverend-Pere-Louis-Folla неизвестный оставил рюкзак и скрылся, после чего прогремел взрыв. Власти страны назвали произошедшее первым в истории княжества терактом. СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Олигарху из Днепропетровска 58 лет. Он является основателем и мажоритарном акционером корпорации «Алеф» (Alef Corporation), это один из крупнейших игроков в сфере девелопмента, производства строительных материалов и агробизнеса. Бизнес-империя Ермолаева начиналась с торговли продуктами питания в 1990-х, а затем выросла в многопрофильный холдинг, наиболее известными активами которого являются торговая марка «Торговый дом «Восток» (сеть строительных гипермаркетов), завод «Аэрок» по выпуску газобетона, а также масштабные жилые комплексы в Днепропетровске (включая ЖК «Бартоломео» — самый высокий жилой небоскрёб в городе), при этом Ермолаев последовательно придерживается публичного нейтралитета в политике, акцентируя внимание на социальной инфраструктуре своих проектов, хотя его бизнес периодически фигурировал в контексте земельных и градостроительных конфликтов в Днепропетровской области.