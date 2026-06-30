Что известно о теракте в Монако и пострадавшем украинском олигархе

Вечером 29 июня в княжестве Монако на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе 58-летний украинский олигарх Вадим Ермолаев. Life.ru собрал всё, что известно по инциденту к этому часу.

Инцидент случился в девять вечера после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак в подъезде жилого здания. Помимо Ермолаева пострадали женщина и подросток — предварительно, его супруга и сын. Мэр Ниццы Эрик Сьотти квалифицировал случившееся как террористический акт. Взрыв повредил пять автомобилей.

Французский телеканал BFMTV сообщал, что при взрыве пострадали граждане России, но официально эта информация не подтверждена.