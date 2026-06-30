Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 22:20

Что известно о теракте в Монако и пострадавшем украинском олигархе

Обложка © X / Alexandra Masson

Обложка © X / Alexandra Masson

Вечером 29 июня в княжестве Монако на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе 58-летний украинский олигарх Вадим Ермолаев. Life.ru собрал всё, что известно по инциденту к этому часу.

Инцидент случился в девять вечера после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак в подъезде жилого здания. Помимо Ермолаева пострадали женщина и подросток — предварительно, его супруга и сын. Мэр Ниццы Эрик Сьотти квалифицировал случившееся как террористический акт. Взрыв повредил пять автомобилей.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции в 2023 году. Ермолаев известен как один из крупнейших застройщиков Днепропетровска. Он является основателем корпорации «Алеф». Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что инцидент связан с рейдерским захватом его бизнеса на Украине.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что на место происшествия прибыли экстренные службы, оказывающие помощь пострадавшим. Глава княжества Монако Кристоф Мирман заявил, что теракт является первым подобным случаем в истории государства. По его словам, СВУ содержало дробь и болты. Кроме того, появилось первое фото подозреваемого в совершении взрыва.

Сын пострадавшего в Монако Ермолаева оказался фигурантом дела о колл-центрах
Сын пострадавшего в Монако Ермолаева оказался фигурантом дела о колл-центрах

Французский телеканал BFMTV сообщал, что при взрыве пострадали граждане России, но официально эта информация не подтверждена.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Монако
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar