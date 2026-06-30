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29 июня, 21:41

Появилось первое фото подозреваемого во взрыве в Монако, при котором пострадал украинский олигарх

Шарий показал фото подозреваемого во взрыве в Монако

Обложка © ТАСС / IMAGO / IPA Sport

Обложка © ТАСС / IMAGO / IPA Sport

Появилось первое фото подозреваемого в совершении взрыва в Монако, в результате которого, предположительно, пострадал украинских олигарх Вадим Ермолаев и ещё два человека. Снимок опубликовал украинский журналист Анатолий Шарий.

Предположительно, мужчина, который устроил взрыв в Монако. Фото © Анатолий Шарий

Предположительно, мужчина, который устроил взрыв в Монако. Фото © Анатолий Шарий

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что инцидент, вероятно, является терактом. По его словам, взрывное устройство содержало дробь.

В Сети появилось видео с места взрыва в Монако, где могли пострадать россияне
В Сети появилось видео с места взрыва в Монако, где могли пострадать россияне

Напомним, взрыв произошёл после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Reverend-Pere-Louis-Folla. В результате пострадали три человека — мужчина и женщина, а также подросток. Взрослые находятся в критическом состоянии. Французские СМИ сообщали, что при взрыве могли пострадать граждане РФ, но эта информация не подтверждена.

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Никита Никонов
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