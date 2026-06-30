Появилось первое фото подозреваемого во взрыве в Монако, при котором пострадал украинский олигарх

Появилось первое фото подозреваемого в совершении взрыва в Монако, в результате которого, предположительно, пострадал украинских олигарх Вадим Ермолаев и ещё два человека. Снимок опубликовал украинский журналист Анатолий Шарий.

Предположительно, мужчина, который устроил взрыв в Монако. Фото © Анатолий Шарий

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что инцидент, вероятно, является терактом. По его словам, взрывное устройство содержало дробь.

Напомним, взрыв произошёл после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Reverend-Pere-Louis-Folla. В результате пострадали три человека — мужчина и женщина, а также подросток. Взрослые находятся в критическом состоянии. Французские СМИ сообщали, что при взрыве могли пострадать граждане РФ, но эта информация не подтверждена.