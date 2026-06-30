Госминистр Монако Мирман назвал взрыв первым терактом в истории княжества

Взрыв в Монако 29 июня является первым терактом в истории государства. Об этом заявил государственный министр (глава правительства) княжества Кристоф Мирман.

«Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошёл в княжестве», — отметил он.

Мирман добавил, что СВУ содержало дробь и болты.