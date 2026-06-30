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29 июня, 21:58

Госминистр Монако Мирман назвал взрыв первым терактом в истории княжества

Обложка © X / Niporwifi

Обложка © X / Niporwifi

Взрыв в Монако 29 июня является первым терактом в истории государства. Об этом заявил государственный министр (глава правительства) княжества Кристоф Мирман.

«Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошёл в княжестве», — отметил он.

Мирман добавил, что СВУ содержало дробь и болты.

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Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, после чего произошёл взрыв в подъезде жилого здания. На данный момент известно о трёх пострадавших: двое взрослых пребывают в тяжёлом состоянии, подросток — в среднем. По предварительным данным, при взрыве пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции в 2023 году.

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Тимур Хингеев
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