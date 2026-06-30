Сын пострадавшего в Монако Ермолаева оказался фигурантом дела о колл-центрах

Сын украинского олигарха Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, проходит по громкому делу о транснациональном мошенничестве. Информацию распространил Telegram-канал Mash. Речь идёт об Артуре Ермолаеве.

По данным источника, ещё в декабре 2025 года его задержали на территории Кипра. Операция прошла по запросу Интерпола. 35-летнего мужчину подозревали в организации и курировании разветвлённой сети нелегальных колл-центров. Эти площадки специализировались на финансовых аферах. Жертвами злоумышленников становились граждане Евросоюза, Турции и ряда других государств.

После задержания Ермолаева-младшего готовили к экстрадиции в Эстонию, где должны были пройти основные следственные действия. Однако, как отмечается в публикации, позже в СМИ появлялись сведения о том, что Артур Ермолаев мог скрыться от правосудия.

Бизнес-империя его отца также имеет неоднозначную репутацию. 58-летнего Вадима Ермолаева на Украине неоднократно обвиняли в рейдерских захватах земельных участков и промышленных предприятий в Днепропетровске.

Напомним, вчером 29 июня в Монако произошёл взрыв на улице Reverend-Pere-Louis-Folla — неизвестный оставил рюкзак и скрылся. Мэр Ниццы квалифицировал произошедшее как теракт. Пострадали трое: двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии в больнице Пастера в Ницце, несовершеннолетний госпитализирован в Ленваль с травмами средней тяжести. Одним из пострадавших, по данным СМИ, оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев — основатель корпорации «Алеф», экс-владелец крупной недвижимости в Днепропетровске, входивший в топ-5 влиятельных людей города по версии Forbes. В 2023 году Зеленский ввёл против него санкции, а за четыре года до этого Ермолаев сменил гражданство на кипрское. Информация о наличии российских граждан среди пострадавших пока не подтверждена, хотя такие данные появлялись в некоторых местных СМИ.