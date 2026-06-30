УП: Покушение на Ермолаева в Монако может быть связано с колл-центрами в Днепре

Покушение на олигарха Вадима Ермолаева, отказавшегося от паспорта Незалежной, в Монако может быть делом рук организованной преступности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Вероятна связь с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске.