УП: Покушение на Ермолаева в Монако может быть связано с колл-центрами в Днепре
Вадим Ермолаев. Обложка © latifundist.com
Покушение на олигарха Вадима Ермолаева, отказавшегося от паспорта Незалежной, в Монако может быть делом рук организованной преступности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Вероятна связь с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске.
«Нападение могло быть связано с колл-центрами в Днепре», — говорится в публикации.
Напомним, дерзкое нападение прогремело на всё Монако вечером 29 июня. Неизвестные устроили взрыв на улице everend-Pere-Louis-Folla, в результате которого пострадал Вадим Ермолаев, его спутница лишилась ног. По мнению испанского блогера Анатолия Шария, нападение связано с рейдерским захватом бизнеса предпринимателя на Украине. Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедшее терактом.
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