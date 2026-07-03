После грядущего саммита НАТО в Турции требования к странам Евросоюза об увеличении оборонных расходов до пяти процентов ВВП останутся невыполненными. Такое мнение высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, некоторые государства действительно начали расширять военное производство, однако на фоне энергетического кризиса доводить траты до требуемого альянсом уровня никто не решится. Это попросту вызовет массовые волнения.

«Европа постоянно говорит, что готовится к войне, но денег на это у неё нет», — подчеркнул эксперт в разговоре с 360.ru.

Главной темой саммита НАТО в Анкаре, по оценке Михайлова, станут средства для уничтожения беспилотников. Украинский конфликт полностью изменил тактику боя, и теперь весь мир учится на этом опыте. Основные предложения коснутся вложений в системы противовоздушной обороны, особенно малые комплексы ПВО. Нормальные средства поражения дронов только начали появляться, и их будут развивать за счёт инвестиций.

При этом саммит Михайлов оценивает скептически. НАТО, США и Евросоюз тянут в разные стороны, преследуя собственные цели. На фоне этого кризиса к власти могут прийти национально ориентированные лидеры, которые нарушат планы Брюсселя. Все громкие заявления останутся лишь на бумаге, а их исполнение — под большим вопросом.

Без американской поддержки европейские страны альянса вряд ли смогут быстро нарастить производство боеприпасов, поэтому они продолжат поддерживать киевский режим, чтобы тот воевал как можно дольше. Если они нацелены на реальный конфликт с Россией к 2030 году, им нужно время для подготовки, а Москве — быстрее заканчивать с Украиной, чтобы у европейцев даже мысли не возникло о противостоянии.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на саммите альянса в Анкаре 7–8 июля прозвучат существенные заявления по Украине, а итоговое коммюнике удивит содержанием. По его словам, после объявлений «всё активизируется». Он также отметил, что Вашингтон сделал для Киева больше, чем любая другая страна.