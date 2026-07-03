AP: Трамп согласился приехать на саммит НАТО в Анкару «из уважения» к Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал личные связи с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы убедить его приехать на саммит НАТО в Анкару. Об этом сообщает AP. По данным агентства, участие американского лидера помогло избежать возможного кризиса внутри альянса, особенно на фоне прежних заявлений Трампа о войсках США в Европе и будущем НАТО.

«Ради большинства людей я бы не поехал. Но он позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, это в Турции. Вы должны там присутствовать. Соединённые Штаты должны там присутствовать». И поэтому я еду туда из уважения к президенту Эрдогану», — приводятся в статье слова главы Белого дома.

Оба политика публично называют друг друга друзьями. Эрдоган ранее рассказывал, что Трамп быстро отвечает на его звонки и поддерживает с ним прямой контакт. AP отмечает, что поездка может быть выгодна и самой Турции. Анкара давно добивается получения американских истребителей F-35, а Трамп на вопрос о «большом подарке» для Эрдогана ответил, что, вероятно, сделает то, что турецкого лидера «очень обрадует».

Бывший советник по нацбезопасности вице-президента Камалы Харрис Филип Гордон считает, что Эрдоган умело использует расположение Трампа. По его словам, у американского президента часто лучше складываются отношения с жёсткими лидерами, чем с традиционными союзниками. Ожидается, что на полях саммита Трамп проведёт отдельную встречу с Эрдоганом. Если визит состоится, он станет первым президентом США, приехавшим в Турцию после Барака Обамы в 2015 году.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ходе предстоящего саммита альянса в Анкаре ожидаются существенные заявления по Украине, итоговое коммюнике удивит своим содержанием. Дипломат предположил, что после объявлений «всё активизируется». Он также отметил, что Вашингтон сделал для Киева больше, чем любая другая страна. Саммит запланирован на 7 — 8 июля.