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Регион
3 июля, 08:28

Активисты из России задержаны на митинге против саммита НАТО в Анкаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

В Турции задержали группу активистов, включая граждан России, которые выступали против проведения саммита НАТО в Анкаре. Им может грозить до пяти лет лишения свободы по обвинению в «пропаганде терроризма». По информации SHOT, задержания произошли в ночь на 1 июля в молодёжном лагере Всемирной антиимпериалистической платформы, где проходила конференция, посвящённая протесту против саммита.

Задержанные россияне. Фото © Telegram / SHOT

Задержанные россияне. Фото © Telegram / SHOT

Турецкая полиция, как сообщается, задержала около 20 человек. Среди них оказались россияне — Александр Мостов и Дарья Кадкина. Мостов возглавляет комитет руководителей Международной группы солидарности с КНДР, а Кадкина руководит Алтайским обществом изучения идей чучхе в составе той же структуры.

Все задержанные находятся в полицейском участке в провинции Чанаккале на западе Турции. Власти Турции официально причины задержания и детали дела публично не комментировали.

В Турции задержали экс-участницу «Мисс мира» по делу о наркотиках
В Турции задержали экс-участницу «Мисс мира» по делу о наркотиках

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил: ключевым результатом саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников поддержке Украины. Участники намерены определить новые меры помощи Киеву. Мероприятие запланировано на 7–8 июля.

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Татьяна Миссуми
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