В Турции задержали экс-участницу «Мисс мира» по делу о наркотиках

Турецкий шоу-бизнес оказался в центре громкого скандала. Как сообщает издание Need To Know, в ходе масштабной антинаркотической операции, проведённой турецкой полицией, были задержаны десятки известных личностей, среди которых оказалась и бывшая участница престижного конкурса «Мисс мира».

47-летняя модель и певица Айше Хатун Онал была арестована утром в четверг, 11 июня. Вместе с ней под стражу попали ещё 22 знаменитости. Среди задержанных оказались и настоящие звезды турецкой эстрады и кинематографа: популярный певец Кеннан Доулу и актриса Берен Саат, чья роль в историческом сериале «Великолепный век» принесла ей широкую известность.

Обвинения, предъявленные задержанным, весьма серьёзны. Им инкриминируется хранение наркотиков для личного употребления, а также содействие в употреблении запрещенных веществ и даже организация проституции.

В 1999-м году Онал покорила сердца зрителей, став «Мисс Турция». Её путь продолжился на международной арене – она представляла Турцию на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне, хотя и не вошла в число финалисток. Однако, неудача на конкурсе красоты лишь подтолкнула её к новой, не менее яркой главе жизни – музыкальной карьере. Она записала два студийных альбома, множество отдельных композиций и выиграла три престижные награды.

Ранее турецкий актёр Бурак Дениз (известен по сериалам «Любовь не понимает слов», «Марашанец», «Наша история» и «Совершенно другой») был задержан во время масштабной антинаркотической операции в Стамбуле. По данным полиции, выдали ордера на арест 14 человек, из них 11 уже взяты под стражу. В деле также фигурирует рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимом Норм Эндер.