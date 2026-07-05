Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа и американский народ с Днём независимости Соединённых Штатов. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Владимир Путин адресовал поздравления Дональду Трампу и жителям Соединённых Штатов, напомнив, что Россия сыграла свою роль в становлении американской государственности. В ходе беседы лидеры также обратились к историческим событиям, связывающим две страны, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны.

Помощник президента также сообщил, что накануне российский лидер направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США. В документе выражена уверенность, что восстановление конструктивных и равноправных отношений между Москвой и Вашингтоном соответствует интересам обеих стран и международного сообщества.

Ранее Путин направил поздравление Трампу по случаю 250-летия независимости США. В обращении российский лидер затронул тему отношений двух стран и их значения для глобальной безопасности. Особый акцент в послании был сделан на том, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут общую ответственность за стабильность в мире.