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4 июля, 21:19

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа и американский народ с Днём независимости Соединённых Штатов. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Владимир Путин адресовал поздравления Дональду Трампу и жителям Соединённых Штатов, напомнив, что Россия сыграла свою роль в становлении американской государственности. В ходе беседы лидеры также обратились к историческим событиям, связывающим две страны, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны.

Помощник президента также сообщил, что накануне российский лидер направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США. В документе выражена уверенность, что восстановление конструктивных и равноправных отношений между Москвой и Вашингтоном соответствует интересам обеих стран и международного сообщества.

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Ранее Путин направил поздравление Трампу по случаю 250-летия независимости США. В обращении российский лидер затронул тему отношений двух стран и их значения для глобальной безопасности. Особый акцент в послании был сделан на том, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут общую ответственность за стабильность в мире.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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