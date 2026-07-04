Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Глава государства Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединённых Штатов. В своем послании российский лидер сделал акцент на значимости двусторонних отношений для планеты.

Глава государства подчеркнул, что «сегодня Россия и Соединенные Штаты — как две крупнейшие ядерные державы — несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе». По мнению президента, важно помнить уроки прошлого, когда стороны находили общий язык для решения критических вопросов.

В тексте обращения упоминаются и успехи прошлых лет.

«Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма», — напомнил политик.

Российский руководитель отметил, что Москва и Вашингтон сыграли ключевую роль в формировании архитектуры миропорядка, которая существует сейчас. В летописи взаимодействия государств, несмотря на все противоречия, зафиксировано немало достижений.

250-летие независимости Соединённых Штатов Америки отмечается 4 июля 2026 года. Эта дата приурочена к 250-летию принятия Декларации независимости, которая была подписана 4 июля 1776 года в Филадельфии и считается отправной точкой американской государственности. Именно в этом документе впервые появилось официальное название страны — Соединённые Штаты Америки, и было провозглашено отделение от Великобритании.