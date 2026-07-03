В США начнут выдавать паспорта с портретом Трампа к 250-летию страны

С 6 июля в США начнут выдавать паспорта лимитированной серии, приуроченной к 250-летию государства, с портретом президента Дональда Трампа. О запуске необычных документов официально объявил Госдепартамент.

Дизайн паспорта США с Трампом. Фото © Truth Social / realDonaldTrump

В ведомстве уточнили, что спецтираж создан в ознаменование юбилейной даты. Выдавать паспорта будут исключительно в Вашингтоне, причём только по отдельному заявлению и без принудительной замены старых документов. Дополнительную плату с получателей не возьмут. Точный объём серии Госдепартамент не назвал, однако ранее в прессе фигурировала цифра в 40 тысяч экземпляров.

Напомним, что ранее Дональд Трамп продемонстрировал общественности макет обновлённого внутреннего оформления американского паспорта. На представленном развороте документа центральное место занимает портрет самого Трампа. Его изображение дополнено фрагментами текста Декларации независимости США и элементами государственного флага. Дизайн также включает в себя золотое тиснение и факсимильную подпись главы государства.