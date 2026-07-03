Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 10:54

В США начнут выдавать паспорта с портретом Трампа к 250-летию страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

С 6 июля в США начнут выдавать паспорта лимитированной серии, приуроченной к 250-летию государства, с портретом президента Дональда Трампа. О запуске необычных документов официально объявил Госдепартамент.

Дизайн паспорта США с Трампом. Фото © Truth Social / realDonaldTrump

Дизайн паспорта США с Трампом. Фото © Truth Social / realDonaldTrump

В ведомстве уточнили, что спецтираж создан в ознаменование юбилейной даты. Выдавать паспорта будут исключительно в Вашингтоне, причём только по отдельному заявлению и без принудительной замены старых документов. Дополнительную плату с получателей не возьмут. Точный объём серии Госдепартамент не назвал, однако ранее в прессе фигурировала цифра в 40 тысяч экземпляров.

Верховный суд США отменил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению
Верховный суд США отменил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Напомним, что ранее Дональд Трамп продемонстрировал общественности макет обновлённого внутреннего оформления американского паспорта. На представленном развороте документа центральное место занимает портрет самого Трампа. Его изображение дополнено фрагментами текста Декларации независимости США и элементами государственного флага. Дизайн также включает в себя золотое тиснение и факсимильную подпись главы государства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar