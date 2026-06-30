Верховный суд США отменил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Верховный суд США признал недействительным скандальный указ президента Дональда Трампа, ограничивающий поправку в основной закон о праве на американское гражданство по факту рождения на территории Штатов. Пять из шести судей признали решение главы государства неконституционным. Ещё один счёл необходимым остановить действие документа, так как он противоречит федеральному законодательству.

Тот самый указ был подписан Дональдом Трампом после инаугурации на второй срок 20 января 2025 года. Он обязывал государственные органы отказывать в гражданстве рождённым в США детям, если их родители пребывают в стране нелегально, либо мать въехала в страну на временных основаниях, в том числе для учёбы, работы или туризма.

Своё решение тогда ещё новоизбранный президент объяснял тем, что изначально поправка, гарантирующая гражданство по факту рождения в США, была предназначена для детей чёрных рабов из Африки и их защиты, но не для «миллиардеров из Китая или других стран».

Напомним, о предстоящих тяжбах в Верховном суде стало известно ещё осенью. Тогда президент США указывал, что право на паспорт по рождению даёт «привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц».