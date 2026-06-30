Разрушающая травма: Жертва Эпштейна боится мести Трампа и не выходит из дома

Предполагаемая жертва скандального финансита Джеффри Эпштейна, которая также выступила обличителем порочных связей американского президента Дональда Трампа, живёт в жутком страхе, что сильные мира сего начнут ей мстить. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Женщина проходит в материалах дела Эпштейна под условным именем Jane Doe 4. Белый дом назвал необоснованными все её обвинения в адрес Трампа, который, по её словам, был тесно связан с тёмными делами финансиста.

Как рассказали родственники пострадавшей, она впала в депрессию, когда выложила всю правду о похождениях Эпштейна. Жертва насилия редко выходит из дома и постоянно говорит близким, что боится мести из Вашингтона.

«Травма — это жестоко. Хроническая травма разрушает. Она справляется как может», — поделился с журналистами родственник пострадавшей.

Ранее Федеральный суд США вынес решение в отношении Министерства юстиции касательно дела финансиста Джеффри Эпштейна. Ведомство обязали либо рассекретить часть документов, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов.