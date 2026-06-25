Билл Гейтс заявил, что Эпштейн пытался шантажировать его из-за любовниц

Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс дал показания в Конгрессе США по делу Джеффри Эпштейна и заявил, что покойный финансист пытался шантажировать его из-за внебрачных связей. Гейтс выступал за закрытыми дверями 10 июня перед комитетом Палаты представителей.

Согласно опубликованной стенограмме, мультимиллиардер рассказал, что Эпштейн использовал его измены, чтобы заставить оставаться с ним в контакте, даже когда миллиардер пытался дистанцироваться.

«Меня не шантажировали, но, знаете, если посмотреть на эти электронные письма, то кажется, что мысли мистера Эпштейна были направлены именно в этом направлении», — сказал Гейтс, имея в виду документы по делу Эпштейна, опубликованные в январе Министерством юстиции США.

В своём вступительном слове предприниматель заявил, что никогда не знал о преступлениях Эпштейна и никому не причинял вреда. Позже он признал, что связи с финансистом были большой ошибкой, и подтвердил наличие внебрачных связей с двумя русскими женщинами, но отрицал причастность к деятельности Эпштейна.

Гейтс познакомился с финансистом в 2011 году, через три года после его признания в проституции с несовершеннолетними. Миллиардер знал о юридических проблемах Эпштейна, но ему якобы говорили, что тот может помочь собрать деньги на здравоохранение по всему миру.

Напомним, о внебрачных связях миллиардера Билла Гейтса стало известно после огласки материалов дела педофила и финансиста Джеффри Эпштейна. Так, в одной из переписок он обвинил Гейтса в скупости, утверждая, что тот оставил без денег свою «русскую любовницу» Милу Антонову. Скандальный финансист использовал эту информацию, чтобы шантажировать своего приятеля.