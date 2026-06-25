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Регион
25 июня, 11:38

Билл Гейтс заявил, что Эпштейн пытался шантажировать его из-за любовниц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс дал показания в Конгрессе США по делу Джеффри Эпштейна и заявил, что покойный финансист пытался шантажировать его из-за внебрачных связей. Гейтс выступал за закрытыми дверями 10 июня перед комитетом Палаты представителей.

Согласно опубликованной стенограмме, мультимиллиардер рассказал, что Эпштейн использовал его измены, чтобы заставить оставаться с ним в контакте, даже когда миллиардер пытался дистанцироваться.

«Меня не шантажировали, но, знаете, если посмотреть на эти электронные письма, то кажется, что мысли мистера Эпштейна были направлены именно в этом направлении», — сказал Гейтс, имея в виду документы по делу Эпштейна, опубликованные в январе Министерством юстиции США.

В своём вступительном слове предприниматель заявил, что никогда не знал о преступлениях Эпштейна и никому не причинял вреда. Позже он признал, что связи с финансистом были большой ошибкой, и подтвердил наличие внебрачных связей с двумя русскими женщинами, но отрицал причастность к деятельности Эпштейна.

Гейтс познакомился с финансистом в 2011 году, через три года после его признания в проституции с несовершеннолетними. Миллиардер знал о юридических проблемах Эпштейна, но ему якобы говорили, что тот может помочь собрать деньги на здравоохранение по всему миру.

Билл Гейтс назвал имена своих русских любовниц на допросе по делу Эпштейна
Билл Гейтс назвал имена своих русских любовниц на допросе по делу Эпштейна

Напомним, о внебрачных связях миллиардера Билла Гейтса стало известно после огласки материалов дела педофила и финансиста Джеффри Эпштейна. Так, в одной из переписок он обвинил Гейтса в скупости, утверждая, что тот оставил без денег свою «русскую любовницу» Милу Антонову. Скандальный финансист использовал эту информацию, чтобы шантажировать своего приятеля.

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Наталья Афонина
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