Билл Гейтс назвал имена своих русских любовниц на допросе по делу Эпштейна

Американский миллиардер и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс рассказал о своих внебрачных связях во время закрытых слушаний в Конгрессе США, где выяснялся вопрос причастности бизнесмена к преступлениям скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Ведомство приводит стенограмму его речи.

В ходе допроса основатель Microsoft озвучил имена как минимум двух женщин из России, с которыми он когда-то крутил романы. В частности в списке любовниц оказались российский физик-ядерщик Карима Нигматулина и русская бриджистка Людмила Антонова. По словам предпринимателя, его жена Мелинда узнала об изменах в 2013 году. Хотя женщина пыталась «принять» всё это, развод случился в 2021 году.

Список русских любовниц Гейтса может быть не окончательным. Сам миллиардер признался, что у него были и другие «подружки».

Напомним, о внебрачных связях миллиардера Билла Гейтса стало известно после огласки материалов дела педофила и финансиста Джеффри Эпштейна. Так, в одной из переписок он обвинил Гейтса в скупости, утверждая, что тот оставил без денег свою «русскую любовницу» Милу Антонову. Скандальный финансист использовал эту информацию, чтобы шантажировать своего приятеля.