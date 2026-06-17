Новое расследование Daily Mail раскрыло детали громкого преступления, к которому оказался причастен покойный финансист Джеффри Эпштейн. Речь идёт о деле 23-летней норвежской студентки Мартин Вик Магнуссен.

В марте 2008 года её тело с признаками удушения и изнасилования нашли в подвале элитного лондонского особняка. Последним, кто видел девушку живой, был Фарук Абдулхак — сын йеменского миллиардера Шахера Абдулхака.

К моменту обнаружения тела наследник уже покинул Великобританию на частном самолёте. Как выяснилось, бежать ему помог Эпштейн. После звонка от отца подозреваемого финансист нанял пиар-консультанта Иэна Осборна, чтобы организовать юридическую защиту и общественное прикрытие для Фарука.

Дело вскрывает механизмы, с помощью которых состоятельные люди уходят от ответственности за тяжкие преступления. Следствие по факту убийства студентки официально не закрыто, однако все фигуранты находятся вне Великобритании. Официальных запросов об экстрадиции не поступало. Вопросы о роли Эпштейна в этом деле остаются открытыми.

Ранее прокурор Парижа Лор Бекко заявила о новых эпизодах преступной деятельности Джеффри Эпштейна, выявленных после возобновления расследования во Франции: более 20 человек выступили с заявлениями, а также выявлены ещё десять пострадавших. Сейчас прокуратура опрашивает свидетелей и готовится к допросам подозреваемых.