Постит полуголых детей и намёки на Эпштейна: Создатель порносайта «Голубая орхидея» стал затворником

Один из членов педофильской группировки «Голубая орхидея» Сергей Гарбко живёт в Подмосковье затворником. генерирует картинки с полуобнажёнными детьми и публикует отсылки к острову Эпштейна. Как пишет Baza, спустя 25 лет мужчина продолжает создавать сайты.

По данным телеграм-канала, Гарбко пережил два инфаркта и инсульт, поэтому обсуждать старые дела категорически отказывается. «Была какая-то история», — так он описывает своё участие в группировке.

В конце 90-х Гарбко вместе с подельником Всеволодом Солнцевым-Эльбой искал детей для порносъёмок. Отснятые материалы продавались за рубеж. При разгроме преступного сообщества силовиками ему удалось избежать скамьи подсудимых.

Позже он ещё несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей, однако ни один эпизод не обернулся для него реальным сроком. По сведениям журналистов, примерно в 2009 году в город приезжали оперативники из Самары. Силовики опрашивали соседей и советовали одной из женщин ни при каких обстоятельствах не оставлять детей рядом с этим человеком без контроля.

Сейчас мужчина почти не покидает квартиру. Маршрут ограничивается дорогой на работу и обратно. Гарбко занимается созданием и дизайном сайтов.

Соседи сторонятся разработчика, практически никто из местных жителей с ним не здоровается. Тень прошлого полностью изолировала его от социума.

Напомним, что редакция Baza представила спецпроект «Голубая орхидея», посвящённый международной операции спецслужб против сети распространителей детской порнографии. В основе материала — уголовные дела и свидетельства участников событий, связанных с фигурой Дмитрия Кузнецова (КДВ), который начал карьеру как советский партиец.