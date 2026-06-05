Самого пожилого обвиняемого в России оправдали по делу о педофилии

Самый пожилой обвиняемый в России получил оправдательный приговор по делу о педофилии. 91-летний житель Краснодарского края почти год находился под следствием, пережил допросы, обыски и смерть своего адвоката. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, поводом для расследования стали заявления нескольких девочек-подростков. Они утверждали, что мужчина неоднократно совершал непристойные действия на улице в их присутствии. Сам пенсионер объяснял происходящее состоянием здоровья. У него диагностированы проблемы с мочевым пузырём, из-за чего ему приходится часто справлять нужду. Кроме того, мужчина почти не видит из-за серьёзных нарушений зрения.

Во время расследования защита настаивала, что пенсионер не мог умышленно совершать противоправные действия. Адвокат строил линию защиты на медицинских документах и особенностях состояния обвиняемого.

Расследование продолжалось почти год. За это время мужчина прошёл через допросы и обыски. Также во время следствия умер его адвокат. В итоге суд вынес оправдательный приговор и не нашёл оснований для признания пенсионера виновным.

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