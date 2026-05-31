31 мая, 07:13

В Тюмени арестовали педофила, со спущенными штанами втащившего девочку в подъезд

Обложка © Telegram / SHOT

В Тюмени суд арестовал Алексея Новака, обвиняемого по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина попал на камеры, когда со спущенными штанами заносил в подъезд пятилетнюю девочку. Педофил пробудет под стражей два месяца — до 28 июля 2026 года.

«Рассмотрев постановление следователя об избрании меры пресечения Новаку Алексею Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении поди стражу на два месяца - по 28 июля 2026 года», — объявил судья.

Ранее в соцсетях появились записи с камер наблюдения, на которых был запечатлён жуткий инцидент у подъезда. Мужчина со спущенными штанами пытался занести ребёнка домой. Помешали ему двое мальчиков. Они привлекли внимание прохожей, после чего женщине удалось забрать девочку. Позже подозреваемого задержали.

Андрей Бражников
