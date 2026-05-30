В Тюмени задержали педофила, напавшего на пятилетнюю девочку в подъезде

Обложка © Telegram / SHOT

В Тюмени правоохранители задержали мужчину, который пытался совершить насильственные действия в отношении ребёнка. Инцидент произошёл в подъезде многоквартирного дома.

«Сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в следственные органы», — сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Мальчик изо всех сил держал дверь, пока педофил тащил девочку в подъезд в Тюмени

Напомним, в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник со спущенными штанами заносит в подъезд ребёнка, которого держит на руках. Довести задуманное до конца ему помешали соседские дети. Они привлекли внимание взрослых. В итоге пятилетнюю девочку спасла женщина, проходившая мимо.

