В Тюмени задержали педофила, напавшего на пятилетнюю девочку в подъезде

В Тюмени правоохранители задержали мужчину, который пытался совершить насильственные действия в отношении ребёнка. Инцидент произошёл в подъезде многоквартирного дома.

Мальчик изо всех сил держал дверь, пока педофил тащил девочку в подъезд в Тюмени

Напомним, в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник со спущенными штанами заносит в подъезд ребёнка, которого держит на руках. Довести задуманное до конца ему помешали соседские дети. Они привлекли внимание взрослых. В итоге пятилетнюю девочку спасла женщина, проходившая мимо.