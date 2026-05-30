В Тюмени задержали педофила, напавшего на пятилетнюю девочку в подъезде
Обложка © Telegram / SHOT
В Тюмени правоохранители задержали мужчину, который пытался совершить насильственные действия в отношении ребёнка. Инцидент произошёл в подъезде многоквартирного дома.
«Сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в следственные органы», — сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Напомним, в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник со спущенными штанами заносит в подъезд ребёнка, которого держит на руках. Довести задуманное до конца ему помешали соседские дети. Они привлекли внимание взрослых. В итоге пятилетнюю девочку спасла женщина, проходившая мимо.
