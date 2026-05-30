Схватил и понёс к дверям: В Тюмени мужчина попытался похитить маленькую девочку

В Тюмени прохожая спасла пятилетнюю девочку, которую неизвестный мужчина схватил на детской площадке и потащил в подъезд дома. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл у жилого дома на улице Судостроителей. По словам очевидцев, мужчина подхватил пятилетнюю Лену (имя изменено) на руки прямо на детской площадке и направился с ней к подъезду. Рядом находились другие дети. Они начали громко звать на помощь и попытались помешать ему зайти внутрь, удерживая дверь.

На крики отреагировала 31-летняя Юлия, которая проезжала мимо и услышала шум у дома. Женщина выбежала к подъезду и зашла внутрь следом за нападавшим. После её резкого окрика мужчина отпустил ребёнка. Юлия вывела девочку на улицу и увела в безопасное место.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия сразу после случившегося. Позже его удалось оперативно найти и задержать сотрудникам полиции.